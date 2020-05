Confinement : report du Met Gala, les 15 tenues les plus folles de ces dernières années pour se consoler

Le Gala du Met, organisé chaque année au Metropolitan Museum of Art à New York, n'a pas eu lieu hier, comme initialement prévu. C'est Anna Wintour elle-même qui avait annoncé la nouvelle mi-mars en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, sans préciser si cette édition était annulée ou simplement reportée

En attendant d'en savoir plus, et pour se consoler de l'absence de cette cérémonie placée sous le signe de la mode - et souvent de l'excentricité -, revenons en images sur les 15 tenues les plus folles qui ont fait sensation ces dernières années.

Diaporama disponible en cliquant sur la photo de couverture