Confinement : les stars de la mode délaissent leurs fourreaux pour des joggings

Bonne nouvelle ! Les plus grandes icônes de mode sont comme nous... Après quelques jours de confinement, elles aussi ont troqué leurs robes et leurs tailleurs contre des pantalons de survêtement et des baskets, voire des pantoufles, bien plus agréables à la maison. Des tenues décontractées qu'elles n'hésitent plus à porter, que ce soit pour lire, regarder la télévision, se défouler ou prendre l'air à certains moments de la journée. Rassurant à l'heure où celles et ceux qui sont confinés craignent de se laisser aller.

Blanc immaculé comme Bella Hadid La top américaine a fait une entrée en fanfare sur TikTok, divertissant ses millions d'abonnés. Pour ce faire, Bella Hadid n'a pas sorti les plus belles robes de son dressing mais a opté pour un simple survêtement d'un blanc immaculé. L'ensemble en question se compose d'un pantalon ample et d'une veste courte qu'elle porte avec un soutien-gorge type brassière rose. Une tenue ultra simple qui a fait l'unanimité auprès de ses fans. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bella ???? (@bellahadid) le 22 Mars 2020 à 6 :28 PDT

Oversize comme Kourtney Kardashian Dans la famille Kardashian, on demande Kourtney ! La jeune femme a elle aussi troqué ses robes moulantes pour un jogging en période de confinement. Alors qu'elle se balade devant chez elle, Kourtney gratifie ses fans d'une tenue qu'ils voient peu souvent : un pantalon de jogging ultra large porté avec un sweat oversize et un T-shirt qui dépasse... Le tout accessoirisé avec une paire de sneakers. Un ensemble parfait pour allier sport et décontraction tout au long de la journée. Voir cette publication sur Instagram I’m the homeschool PE teacher. Une publication partagée par Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) le 23 Mars 2020 à 5 :18 PDT

Chic comme Chiara Ferragni Confinée chez elle depuis plus de deux semaines, l'influenceuse et entrepreneure italienne Chiara Ferragni n'en a pas perdu son sens du style pour autant. Lorsqu'elle décide de passer sa journée en "jogging", la belle jette son dévolu sur un ensemble composé d'un débardeur et d'un pantalon de couleur claire, façon éponge, pour un rendu chic et décontracté. Le tout associé à un make-up parfait... On se laisse aller, mais pas trop non plus... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 22 Mars 2020 à 6 :50 PDT

En baskets mais sans jogging comme Elsa Hosk A quoi ça sert de mettre un pantalon de survêtement quand on peut se balader en culotte ? Elsa Hosk a vite fait son choix : réduire la fréquence de ses machines à laver. La belle a certes modifié sa façon de s'habiller, délaissant ses tenues glamour au profit d'un simple T-shirt à message, de chaussettes de sport et de baskets, mais n'a visiblement pas l'intention de s'embarrasser d'un pantalon. Après tout, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par elsa hosk (@hoskelsa) le 21 Mars 2020 à 11 :38 PDT