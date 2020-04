Confinement : la Fashion Week de Londres aura bien lieu... en version 100% digitale

Le British Fashion Council amorce ces changements en annonçant la fusion de ses défilés homme et femme en une seule et unique plate-forme, qui se voudra intégralement numérique pour sa première session programmée au mois de juin.

Nouvelle formule, nouveaux formats

Cette mutation débutera en juin prochain, aux dates initialement prévues pour la semaine de la mode masculine (12-14 juin), avec une vitrine 100% numérique. La plate-forme Londonfashionweek.co.uk sera relancée au mois de juin et sera ouverte aux professionnels comme au public et ce, au niveau mondial. Chacun y trouvera du contenu multimédia de designers, créatifs, artistes et partenaires de marques, sous la forme d'interviews, de podcasts, de notes de designers, de webinaires ou encore de showrooms numériques.

Le British Fashion Council souhaite ainsi permettre aux marques et créateurs de vendre leurs collections existantes au public, et celles de la saison à venir aux détaillants.

A ce stade, les noms des créateurs qui participeront à cette première session n'ont pas été dévoilés. Le calendrier devrait toutefois être plus chargé que d'ordinaire puisqu'il implique désormais des acteurs de la mode féminine et masculine. Reste également à savoir si ce format sera pris en exemple par New York, Milan et Paris, qui n'ont pas encore communiqué sur le sujet.