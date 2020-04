Confinement : et si vous visitiez l'une des plus importantes expositions Dior depuis votre canapé ?

La maison Dior vous offre la possibilité de (re)découvrir en ligne l'une de ses expositions les plus convoitées et ce, gratuitement.

Vous enchaînez les séries sur Netflix et Amazon Prime Video depuis le début du confinement et vous commencez à saturer ? Bonne nouvelle, on vous propose de visiter l'une des expositions mode les plus magistrales de ces dernières années sans avoir à bouger de votre canapé : la maison française Dior met à votre disposition "Christian Dior, couturier du rêve", qui revient sur plus de sept décennies de création, de Christian Dior à Maria Grazia Chiuri.