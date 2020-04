Confinement : des patrons de couture faciles pour confectionner sa garde-robe d’été

Et si après avoir ressorti notre machine pour coudre nos masques anti-Covid, on en profitait pour confectionner notre garde-robe d’été ?

Car il faut se rendre à l’évidence : les séances shopping, ce n’est pas pour toute suite ! Même si les e-shops de la majorité des enseignes et marques de vêtements restent accessibles, profitons d'avoir renoué avec plaisir de coudre et ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Car le long moment d’attente de notre colis de vêtement fast-fashion suivi de la frustration de ne pas avoir commandé la bonne taille n’égalera certainement jamais le plaisir de porter ses propres vêtements personnalisés et sur-mesure.



Et même si vous n’avez jamais cousu de vêtements, vous remarquerez que ce n’est pas aussi compliqué que ça en a l’air. Pour vous aider à vous lancer dans cette nouvelle activité créative, de nombreux sites internet proposent des patrons de couture faciles pour confectionner ses pièces estivales. En voici quelques-uns :

Pretty Mercerie

Comme son nom l’indique, Pretty Mercerie est une boutique en ligne dédiée à la mercerie. L’e-shop vend donc non seulement des patrons de couture, mais aussi une gamme complète de tissus, boutons et autres accessoires pour personnaliser vos affaires et laisser s’exprimer votre créativité. Leurs "Pretty Patrons" sont extrêmement variés et sont disponibles en version PDF ou en papier, souvent accompagnés d’un tuto Youtube pour plus de facilité.

Ready to sew

Fondé en 2015 par Raphaëlle Bonamy, Ready To Sew est une marque de vêtements prêts à coudre qui s’adresse à toute personne qui souhaite découvrir ou évoluer en couture et créer une garde-robe durable. Les modèles de patrons de couture proposés par Ready To Sew sont simples, minimalistes et faciles à coudre. Certains d’entre eux sont même proposés gratuitement, comme la jolie jupe à boutons "Justine" dont vous trouverez de nombreux exemples sur Instragram grâce au hashtag #justinereadytosew.

Dress your body

Très pratiques, les patrons DressYourBody sont prêts à être décalqués ou découpés directement, car ils sont imprimés en taille réelle, en couleur, et sans aucune superposition. Et petit détail non-négligeable : les marges de couture sont comprises (ce qui évite les catastrophes). Comme pour la plupart des boutiques, les patrons DressYourBody sont accompagnés d’un guide de montage très détaillé pour vous aider tout au long de la réalisation du modèle.

Make my Lemonade

Créé en 2015, Make My Lemonade est une enseigne parisienne qui propose une mode Do It Yourself. Le concept ? Des vêtements en édition limitée à faire soi-même ou à acheter tout prêts. Chaque mois, un patron de couture "Wear Lemonade" issu de la collection est proposé, et vous pouvez ensuite partager votre création avec le hashtag #MakeMyLemonade sur Instagram, ou sur le groupe Facebook Lemonade Pattern Corner. Le petit + : les niveaux de difficultés sont clairement indiqués sur les patrons, et il est également possible de se fournir en tissu directement sur le site.

Colette Patern