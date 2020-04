Confinement de stars : Taylor Hill, Kaia Gerber, Elsa Hosk, les looks de la semaine

De Taylor Hill à Elsa Hosk en passant par Kaia Gerber, voici les looks les plus marquants de la semaine.

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveaux looks partagés par les icônes de la fashion sphère passées en mode décontracté depuis le début du confinement.

Avec beaucoup d'humour, le mannequin américain s'est amusé à partager deux photos montrant son premier jour puis son énième jour de confinement. Sur le premier cliché, elle apparaît apprêtée dans une longue robe à fines bretelles face à l'océan, tandis qu'elle est simplement vêtue d'un legging blanc et d'un sweat , les cheveux en bataille, assise sur le canapé, sur le second.

La modèle montante , qui partage très peu de clichés sur les réseaux sociaux, n'a pas hésité à dévoiler avec fierté l'une de ses tenues de la semaine : un top à fines bretelles et un jean brut . Une tenue qui pourrait être la plus sophistiquée portée ces derniers jours puisqu'elle accompagne la photo du message : "[J'avais] presque oublié les jeans".

La top suédoise a renoncé aux robes glamour pour un bon vieil ensemble de survêtement, idéal pour être à l'aise chez soi. Elle a opté pour un pantalon de jogging ample couleur lilas et un sweat à motif inspiré du basket-ball de couleur rose, qu'elle a choisi de remonter en crop top.

Fitness pour Devon Windsor

Le mannequin américain a jeté son dévolu sur une tenue activewear, parfaite pour pratiquer le fitness ou toute autre activité physique chez soi, composée d'un legging et d'un top type brassière. Le tout décliné en rouge et porté avec une paire de lunettes de soleil et des sneakers.