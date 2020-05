Confinement : Daniela Braga, Kylie Jenner, Emily DiDonato, les looks de la semaine - © Tous droits réservés

De Daniela Braga à Emily DiDonato en passant par Kylie Jenner : voici les looks les plus marquants de la semaine.

Féline comme Daniela Braga Succomber au jogging en période de confinement ? Très peu pour la sublime top brésilienne Daniela Braga, qui cultive un look glamour et ultra féminin. En témoigne l'une de ses dernières publications, sur laquelle elle pose dans une slipdress ornée d'un imprimé félin. Le tout accessoirisé avec des sandales à talons dignes des soirées les plus glamour de l'été. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daniela Braga (@daniela) le 1 Mai 2020 à 9 :19 PDT

Sportive comme Kylie Jenner On a plus l'habitude de la voir dans un salon de coiffure ou au bord de le piscine mais, en plein confinement, Kylie Jenner a décidé de se mettre au sport, au tennis plus précisément. Mais attention, pas question pour la femme d'affaire de négliger sa tenue. Elle préfère taper la balle dans une ensemble griffé Chanel, tout comme sa raquette. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie ???? (@kyliejenner) le 4 Mai 2020 à 1 :22 PDT

En mode 90's comme Josephine Skriver La top danoise, qui s'affiche très souvent dans des vêtements décontractés (même hors période de confinement), a opté pour un total look inspiré des nineties cette semaine. Sweat-shirt à capuche tie and dye, short en denim déchiré, sneakers et chaussettes blanches montantes... la jeune femme a sorti toute la panoplie pour un look streetwear d'inspiration rétro. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Josephine Skriver (@josephineskriver) le 1 Mai 2020 à 9 :41 PDT

En naïade comme Jasmine Sanders Profiter de moments de détente en attendant la fin du confinement. C'est ce que fait l'influenceuse et mannequin Jasmine Sanders, qui a fait de son jardin (et de sa piscine) son lieu de prédilection. Résultat, la jeune femme se balade en maillot de bain d'inspiration sportive, avec un bas très échancré et un haut type brassière. L'association parfaite pour se ressourcer jusqu'à l'issue de la crise sanitaire. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jasmine Sanders (@goldenbarbie) le 6 Mai 2020 à 10 :16 PDT