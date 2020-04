Confinement : ces marques qui réveillent la créativité du public

Balmain et Olivier Rousteing lancent l'initiative #BalmainEnsemble pour aider chacun à mieux vivre le confinement. - © Courtesy of Balmain

Les marques redoublent d'inventivité pour divertir les personnes confinées aux quatre coins de la planète, et mettre à l'honneur leur créativité. Concours, challenges, performances, croquis à colorier... tout est bon pour nous occuper tout en restant connecté à l'univers du prêt-à-porter et de la couture.

#BalmainEnsemble La maison Balmain, sous la houlette de son directeur artistique Olivier Rousteing, a souhaité rendre la pareille à son fidèle public avec l'initiative #BalmainEnsemble. Non seulement la maison ouvre ses archives et revient sur ses collections les plus marquantes, mais Olivier Rousteing proposera également ses propres croquis à colorier, des challenges hebdomadaires et fera intervenir des membres de la Balmain Army pour participer à cette opération créative.

Together With Team Karl La marque Karl Lagerfeld annonce le lancement de l'opération "Together With Team Karl", qui se caractérise par la mise en ligne de différents contenus sur le compte Instagram #karllagerfeld et notamment via les Instagram Stories de la griffe de prêt-à-porter. Toutes les activités seront proposées par des proches de la marque, comme Sébastien Jondeau, ex-assistant personnel de Karl Lagerfeld et ambassadeur de la mode masculine, qui offrira un cours d'entraînement à domicile, ou encore Hun Kim, directeur du design, qui proposera un cours de dessin. Des séances de yoga et des performances live sont également prévues.

#DrawaCherry La marque Bonpoint s'adresse sans surprise aux plus jeunes en cette période de confinement, les invitant à tester leur créativité via un concours solidaire. Les enfants doivent simplement livrer leur interprétation de l'iconique cerise Bonpoint. Chaque semaine, un jury invité sélectionnera un dessin qui sera ensuite imprimé sur une édition limitée de T-shirts. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation de l'AP-HP. Pour participer, il suffit de publier le dessin en question sur le feed Instagram avec le prénom et l'âge de l'enfant, et le hashtag #DrawaCherry, et d'identifier la marque Bonpoint.