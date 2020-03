Confinement : Billy Porter initie le challenge mode le plus créatif de la semaine

En pleine période de confinement, l'acteur et chanteur Billy Porter, notamment connu pour ses tenues extravagantes sur red carpet, a initié un challenge mode sur Instagram destiné à réveiller la créativité de ses fans et à leur offrir une occupation originale pendant cette période difficile.

Stylistes en herbe

L'artiste a tout bonnement demandé à ses abonnés de recréer - uniquement à l'aide d'objets trouvés chez eux - la tenue qu'il portait lors du Gala du Met 2019 et de poster la photo en le taguant et en l'accompagnant de la mention "#BillyPorterFashionChallenge". Résultat : les internautes se sont montrés plus créatifs que jamais, révélant des tenues parfois bluffantes.

Restez bien attentifs car Billy Porter a bien précisé qu'il s'agissait du "premier" défi mode adressé à ses abonnés. D'autres devraient donc suivre pour vous occuper de la manière la plus créative qui soit pendant cette "quarantaine".