Confinement : Bella Hadid, Joan Smalls, Martha Hunt, les looks de la semaine

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveaux looks partagés par les icônes de la fashion sphère, passées en mode décontracté depuis le début du confinement. De Bella Hadid à Martha Hunt en passant par Joan Smalls, voici les looks les plus marquants de la semaine.

Look fonctionnel pour Bella Hadid La top américaine profite de cette période de confinement pour renouer avec la nature dans la maison familiale en Pennsylvanie. Sur ses derniers clichés postés sur Instagram, on peut voir Bella Hadid dans des tenues plus utilitaires que glamour, souvent un jean et des boots avec un T-shirt ou une doudoune, s'adonnant à des activités en plein air. Planter de la lavande, jouer avec un chevreau, ou s'occuper de ses chevaux : tel est le quotidien de la jeune femme en quarantaine. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bella ???? (@bellahadid) le 29 Avril 2020 à 1 :22 PDT

Look casual pour Constance Jablonski Le mannequin français a délaissé ses séances de sport quotidiennes pour des jeux de société, et plus précisément pour des jeux de cartes. Pour ce faire, pas besoin d'un fourreau ou d'une robe volumineuse (ça serait bizarre, on vous l'accorde, mais déjà vu). Constance Jablonski préfère une tenue décontractée composée d'un short en denim blanc aux bords effilés, d'un T-shirt à fines rayures et d'une veste légère de couleur rouge. Le confort avant tout. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Constance Jablonski (@constancejablonski) le 27 Avril 2020 à 7 :48 PDT

Look disco pour Joan Smalls Le mannequin portoricain, actuellement en quarantaine sur son île natale, opte pour des tenues légères adaptées au climat des Caraïbes. Dernièrement on la découvrait dans un short en denim avec un top type brassière brillant de mille feux et nous rappelant une certaine époque disco... Alors oui, on a peut-être été un peu rapide en disant qu'il s'agissait d'un look disco mais on apprécie cette petite touche qui lui va à merveille. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joan Smalls (@joansmalls) le 29 Avril 2020 à 11 :44 PDT

Look sportif pour Chiara Ferragni L'influenceuse et créatrice est très mobilisée et active sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement en Italie. Des journées qu'elle passe en famille dans des tenues le plus souvent décontractées. En témoigne cet ensemble de survêtement gris clair avec des détails roses issu d'une collaboration entre sa propre marque de vêtements et Champion. Une tenue parfaite pour déguster l'un des plats les plus fameux en Italie, la pizza. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 28 Avril 2020 à 11 :56 PDT