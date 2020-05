Confinement : Adriana Lima, Chiara Ferragni, Olivia Palermo, les looks de la semaine

D'Adriana Lima à Olivia Palermo en passant par Chiara Ferragni, voici les plus beaux looks de la semaine.

Bohème comme Adriana Lima En quête de voyage et d'évasion, la top brésilienne Adriana Lima a partagé un vieux cliché sur les réseaux sociaux, sur lequel elle porte une robe d'inspiration bohème, qui sera plus que jamais d'actualité cet été. Matière légère, broderies ethniques, épaules dénudées : c'est le combo idéal pour allier style et confort dans un esprit bohème tout au long de la saison. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Lima (@adrianalima) le 12 Mai 2020 à 3 :00 PDT

Sportive comme Emily Ratajkowski Le short cycliste, pièce star de l'été 2019, peut-il faire un retour fracassant dans la garde-robe des femmes cette saison ? Oui si l'on en croit la top américaine, qui l'a ressorti de ses placards pour une petite balade canine. Il faut dire que le modèle sied parfaitement à la jeune femme, qui le porte avec un T-shirt à manches longues classique et des tennis. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 14 Mai 2020 à 6 :14 PDT

Décontractée comme Chiara Ferragni L'influenceuse et styliste italienne, déconfinée depuis près de deux semaines, redécouvre progressivement la joie de se balader librement dans la capitale lombarde. Pour ce faire, la jeune femme n'a pas encore retrouvé les tenues sophistiquées et glamour qu'on lui connait. Elle privilégie pour le moment des looks décontractés, comme le montre l'une de ses dernières publications, où elle porte un pantalon ample en denim coloré avec un top blanc à bretelles. Un look épuré et minimalisme pour profiter des bonheurs simples de la vie. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 18 Mai 2020 à 5 :52 PDT

Casual chic comme Olivia Palermo Toujours au top des tendances et chiquissime, Olivia Palermo adopte un look casual, jean et top, pour se balader dans les rues de la Grosse Pomme. Une tenue classique qu'elle twiste grâce à une écharpe XXL qu'elle porte comme un vêtement d'extérieur et des chaussures plates qui jouent sur un style masculin-féminin. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivia Palermo (@oliviapalermo) le 12 Mai 2020 à 3 :43 PDT