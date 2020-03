Confinement: 3 livres pour les passionnés de mode

"Karl et moi", Baptiste Giabiconi, Editions Robert Laffont - © Courtesy of Robert Laffont

Les fashion addicts que vous êtes ont vu ces derniers temps une pile de livres mode s'amonceler sur la table du salon, impossibles à ingurgiter face au rythme de la vie quotidienne. Les mesures de confinement général peuvent donc également avoir du bon puisqu'elles vont vous permettre d'accroître vos connaissances et de combler votre curiosité en matière de mode. Voici 3 ouvrages récemment publiés à dévorer pour s'évader pendant cette période difficile.

"Karl et moi", Baptiste Giabiconi Un peu plus d'un an après le décès du grand couturier allemand, le 19 février 2019, le mannequin français Baptiste Giabiconi revient sur sa rencontre avec celui qui a changé sa vie et livre un portrait intime de Karl Lagerfeld, tel que lui l'a vu durant ces dix dernières années. A la fois touchant, drôle et parfois surprenant, cet ouvrage proposé par les Editions Robert Laffont permet non seulement d'en savoir plus sur le couturier mais également sur les coulisses du monde fermé de la mode.

"Tout sur la mode", Collectif Comme son nom l'indique, cet ouvrage se concentre sur l'histoire de la mode et de ses acteurs clés sur pas moins de deux millénaires. L'occasion de vérifier si vos connaissances sont au point sur le sujet et de (re)découvrir les mouvements et courants les plus importants, les couturiers les plus emblématiques et les pièces devenues iconiques, des perruques de Marie-Antoinette aux pièces d'inspiration sportswear en passant par le fameux sac Kelly d'Hermès. A découvrir aux Editions Flammarion.

"Créatrices de légende", Bertrand Meyer-Stabley et Laurence Catinot-Crost Les Editions Bartillat, à travers les plumes de Bertrand Meyer-Stabley et Laurence Catinot-Crost, respectivement journaliste et historienne, mettent à l'honneur 25 femmes audacieuses qui ont percé et innové dans les domaines de la mode, de la joaillerie, des cosmétiques, de la lingerie ou encore de la parfumerie. Non seulement les auteurs nous emmènent dans les coulisses de certains événements comme la création d'une collection ou le lancement d'un produit mais il est également question des obstacles rencontrés par ces créatrices de renom que sont Coco Chanel, Donatella Versace, Chantal Thomass, Stella McCartney, Annick Goutal, Paloma Picasso ou encore Victoire de Castellane.