Comment les nouvelles technologies révolutionnent l'univers de la mode

Qui aurait cru un jour que les jeux vidéo apparaîtraient comme une vitrine incontournable pour l'univers de la mode ? Les créateurs et marques de luxe en ont fait leur nouveau terrain de jeu pour présenter leurs collections et bousculer les habitudes de consommation du public.

Le jeu vidéo, nouveau support des créateurs

Impossible d'être passé à côté de ce phénomène. Présentées sur des podiums il y a encore quelques mois, les collections des plus grandes maisons de mode sont désormais dévoilées - certaines en tout cas - sous la forme de jeux vidéo, quand les marques ne collaborent pas directement avec des géants du secteur pour permettre aux gamers d'habiller leurs avatars aux couleurs des dernières collections en vogue.

Un véritable succès qui laisse à penser que la tendance va continuer à se propager à vitesse grand V dans l'univers du prêt-à-porter.

D'après le Digital Fashion Report de la plateforme de shopping mondiale Lyst, réalisé en partenariat avec la maison de mode virtuelle The Fabricant, l'impact de ces nouvelles technologies a été significatif sur les recherches effectuées par les internautes au cours des derniers mois. A titre d'exemple, les recherches de pièces Balenciaga ont augmenté de 41% sur Lyst seulement 48 heures après la présentation de la collection automne-hiver 2021 de la maison via le jeu vidéo "Afterworld : The Age of Tomorrow".

Le constat est le même pour les recherches concernant la collection TB Monogram de Burberry (+32%), qui ont bondi après la présentation du jeu "B Surf" mettant en lumière des pièces conçues par la maison britannique. Le public semble également avoir apprécié la présentation de la ligne de mode circulaire de Gucci, Off The Grid, dans les "Sims 4" puisque les recherches de pièces de la maison italienne ont décollé de 82% dans les jours suivants.