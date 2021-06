Comment bien se préparer pour les soldes ? Astuces et bons plans !

Comment se préparer au mieux pour faire de bonnes affaires mais ne pas dépenser des sommes folles pour des choses inutiles ? On vous donne des pistes ! Les soldes ne sont plus très loin et, après autant de temps enfermés chez soi à ne pouvoir faire des achats que sur internet ou bien seul dans les magasins (c’est beaucoup moins réjouissant qu’entre ami.e.s ou en couple), on risque de vouloir se lâcher et dépenser sans compter. Erreur ! Pour faire les soldes du mieux que l’on peut pour soi, pour son portefeuille et pour la planète (on évite la surconsommation et on continue sur notre bonne lancée de conscience écologique acquise pendant le confinement), quelques règles simples à suivre.

On fait un tri dans nos vêtements avant les soldes

On fait une liste de ce dont on a besoin

Partir sans aucune idée de ce dont on a besoin, c’est la meilleure idée pour dépenser beaucoup trop d’argent et se retrouver avec des vêtements en double ou pratiquement identiques. Après avoir fait le tri dans votre garde-robe, vous avez une idée plutôt claire de ce que vous possédez et de ce qui vous manque en basiques (petite robe noire toute simple, paire de sandales, etc.). Mais les soldes ce n’est pas que le dressing, c’est également le moment de faire des gros achats comme une nouvelle télévision pour remplacer celle qui a 10 ans (et que vous pouvez revendre ou donner si elle fonctionne encore). On n’oublie pas aussi le petit électroménager, on fait une liste de tout ce dont on a besoin et on part à la chasse des éléments de cette liste sans trop se laisser distraire (est-ce que vous avez vraiment besoin de se découpeur de carottes alors que vous n’en mangez presque pas ? C’est joli mais est-ce vraiment utile pour vous ?)

On mise sur des pièces originales qu’on n’a pas dans notre dressing

Pour ce qui est des vêtements, soyons raisonnables, nous n’avons pas besoin de 15 tee-shirts noirs ou de 12 pantalons blancs. Alors une fois que vous avez une bonne vision de votre dressing, essayez de le pimper avec des pièces qui sortent de l’ordinaire, qui égayeront ce pantalon blanc et ces tee-shirts noirs. Allez voir en fin de soldes dans les boutiques un peu plus haut de gamme dans lesquelles vous n’allez jamais, ce sera l’occasion de belles affaires à -70% et des pièces différentes de ce que vous avez d’habitude !

On évite le premier jour et on y va en semaine

Est-il vraiment utile de le rappeler ? Le premier jour des soldes est rarement celui des meilleures affaires et puis c’est surtout le plus infernal ! La cohue, les enfants, les gens qui se ruent sur tout et n’importe quoi, la moitié des vêtements par terre en boule parce que les vendeurs n’ont pas le temps de passer derrière tous ces gens irrespectueux… Profitez de ce premier week-end de soldes pour fuir les rues commerçantes, aller manger une glace (un nouveau Capoue a d’ailleurs ouvert à Uccle, on dit ça, on ne dit rien), écoutez les oiseaux chanter sur votre transat et pensez à tous ces pauvres gens qui vivent un enfer dans les magasins bourrés ou dans les files interminables. Si vous pouvez, prenez un jour de congé et allez faire les magasins pendant que les autres sont au travail. Vous serez beaucoup plus à l’aise dans les magasins, vous aurez plus de temps et les rayons seront mieux rangés.

On regarde les promos possibles sur internet

Internet, ce monstre de la consommation. Vous l’avez vu et revu pendant le confinement et certains se sont d’ailleurs habitués à faire leurs courses et leurs achats sur les sites des vendeurs plutôt qu’en magasin. Il est bien compréhensible de préférer être tranquillement chez soi plutôt que courir entre les gens dans les magasins. Inutile d’en dire plus, la plupart des magasins ont un site internet qui permet d’acheter en ligne les vêtements avec la même remise qu’en magasin. Le seul "désavantage" de cette démarche est le côté écologique puisque l’envoi de colis à domicile et le renvoie des pièces qui ne vous vont pas est particulièrement vorace en pollution. Lire aussi : Les effets néfastes de la livraison de colis sur l’environnement Avez-vous déjà entendu parler de codepromotion.be ? Si vous faites partie de ces gens qui adorent tout retrouver au même endroit sans devoir faire des fouilles sur 12 sites différents, c’est pour vous. Depuis 2013, le site offre sur le marché belge francophone, une multitude de bonnes affaires. À l’approche des soldes, le site a rassemblé les meilleurs coupons de réduction du marché sur ces boutiques partenaires. Les actions proposées ne sont en général valables que quelques jours, voire quelques heures uniquement, donc il faudra être au taquet. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des derniers deals.

On se met un budget maximal avant de partir

Tout comme la liste des choses dont vous avez besoin (ou très envie), il est important de partir à la recherche des bonnes affaires avec un budget maximal en tête. On ne part pas en se disant 'on verra en fonction des super promos qu’il y aura' sinon on va vite se retrouver avec une carte refusée au 5e magasin. On établit un budget en fonction des secteurs de dépenses : 150€ pour les vêtements, 50€ pour les livres, 60€ pour le petit électroménager. Et si vous savez que vous devez acheter un nouveau lave-vaisselle, donnez vous aussi un budget maximal sinon vous risquez de dépasser le budget en voyant les "supers affaires".

On prend une bouteille d’eau et un encas avec soi

Une fois bien préparé, la liste en main (ou sur le téléphone), le budget en tête (attention, on s’y tient), il est temps de partir. Mais attention, il faut se préparer à une journée de shopping intense sinon vous en sortirez éreinté.e et il vous faudra une journée de plus pour vous en remettre. Avec le Coronavirus qui court toujours, il y aura probablement des files qui seront soit sous le cagnard, soit sous la drache (notre beau pays étant ce qu’il est niveau météo) donc on s’y prépare pour ne pas faire d’insolation ou attraper un rhume. Chapeau, lunettes de soleil, crème solaire ou bien écharpe et parapluie. Ne partez pas l’estomac vide, vous pourriez faire une hypoglycémie qui gâcherait franchement votre moment. Prenez également avec vous une bouteille d’eau (une gourde c’est encore mieux) et un petit encas pour vous rebooster entre deux magasins.

On garde la tête froide une fois sur place