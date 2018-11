Et oui, certains modèles de chaussures vous iront mieux que d’autres. Vous êtes-vous déjà posé la question : comment bien choisir vos chaussures selon votre morphologie ? Peut-être que dans votre esprit jusqu'ici, toutes les chaussures vont à toutes les femmes, et basta. Savez-vous qu'il est quand même possible de mieux choisir vos chaussures en fonction de votre taille et de votre corpulence ? Je vous propose de découvrir quelles chaussures vous iront le mieux et quels modèles choisir en priorité. Bien sûr, soyez libre de continuer à choisir les modèles qui vous plaisent. Ce sont des conseils pour améliorer votre style et embellir votre silhouette, mais il reste un facteur qui ne s'explique pas : le coup de foudre ! Et cela vaut aussi pour vos chaussures... Vous n'allez pas passer à côté d'une envie dévorante et c'est aussi très bien comme ça ! N'oubliez pas qu'il n'y a pas de belles silhouettes et de moins belles silhouettes. Là n'est pas la question. Le tout est de se sentir bien dans son corps et bien dans ses chaussures. Opter pour les bons modèles peut donc vous y aider. Finalement, le conte de notre enfance Cendrillon c'était déjà cela : une femme qui trouve la chaussure parfaite pour son pied ! Voici donc, en fonction de votre morphologie, un petit tour d'horizon de ce qui vous ira le mieux en : bottes

bottines

escarpins

ballerines

sneakers

derbies Et je le répète, je vous donne mon avis en fonction de mes expériences et de ce que j'observe, mais je ne prétends bien sûr pas vous dire de le suivre au pied de la lettre si vous craquez pour d'autres modèles que ceux conseillés.

Comment bien porter vos chaussures en fonction de votre morphologie ? - © g-stockstudio - Getty Images/iStockphoto

1) Si vous êtes petite et mince Optez pour des talons. Ils allongeront votre silhouette et vos jambes. C'est un atout indéniable et un tout bon point pour les plus petites d'entre nous. Evitez cependant les talons épais et les chaussures trop massives qui ne donneraient pas une jolie allure à vos fines gambettes. Direction les escarpins avec des talons fins ou des talons aiguilles pour vous. Optez aussi pour des chaussures basses comme des boots à talons qui mettront en valeur vos fins mollets.

Ceci dit, les jambes fines sont aussi super pour toutes les bottes hautes qui dessinent une belle silhouette. Mais évitez tout de même les bottes trop hautes qui casseront votre allure élancée. Du coup, si vous avez envie de craquer pour une paire de cuissardes, essayez-les avant d'acheter pour vous assurer qu'elles ne vont pas trop alourdir votre silhouette.

Autre petit conseil : portez les bottines sous le pantalon ou choisissez un modèle plus haut que la cheville afin de ne pas tasser votre jambe. Une ballerine avec un petit talon peut être un bon choix de confort au quotidien. Toujours pour le confort, les sneakers sont aussi à prendre en considération car elles vont bien à votre morphologie fine.

Du côté des derbies, pas de souci à vous faire, vous pouvez tout vous permettre !

2) Si vous êtes petite et ronde Optez pour les talons sans hésiter, à nouveau ils allongeront votre silhouette et vos jambes.

Choisissez plutôt des bottes ou des bottines courtes pour éviter de casser votre jambe et de paraître plus petite.

Evitez les talons aiguilles pour garder la classe.

Vous pouvez aussi porter sans problème des plateformes et talons carrés pour élancer votre silhouette et galber votre jambe. Les ballerines sont aussi à choisir avec un petit talon pour éviter l'effet jambes tassées.

Du côté des sneakers, vous pouvez y aller vu qu'elles vous feront un pied plutôt fin. Le modèle compensé convient bien à votre morphologie.

Pour les derbies, foncez aussi. Mais portez-les plutôt avec un pantalon plutôt qu'une jupe ou une robe.

3) Si vous êtes de taille moyenne et mince Vous pouvez porter beaucoup de paires de chaussures différentes. Toutes les chaussures vont iront (bottes, low boots, escarpins, cuissardes, ...). Optez pour des talons (pas trop épais) pour vous élancer encore plus si vous le souhaitez. Et bonne nouvelle, toutes les hauteurs de talons vous iront, que ce soit un petit, un moyen ou un grand. Tout dépend de la hauteur avec laquelle vous vous sentez à l'aise et bien dans votre corps, et bien sûr du type d'activité (au boulot vous pouvez vous 'contenter' d'un petit talon ou d'un talon moyen pour être plus confortable. Pour vos soirées, n'hésitez pas à être plus audacieuse).

Les ballerines sont aussi idéales pour vous car vous n'avez a priori pas besoin d'affiner votre silhouette ou de trop élancer votre jambe. Les sneakers sont parfaites pour vous pour la même raison.

Pour un style original, les derbies sont également une bonne option.

Bref, vous êtes chanceuse avec les chaussures et vous pouvez varier les modèles en fonction de vos envies.

4) Si vous êtes de taille moyenne et ronde Choisissez des talons pour élancer votre silhouette de façon équilibrée, que ce soit avec des bottines, des bottes ou des escarpins. Choisissez-les plutôt épais et/ou carrés (pas de talons aiguilles). Pour la hauteur, choisissez un talon moyen ou un haut talon pour galber votre jambe. Tout dépend de la hauteur avec laquelle vous vous sentez à l'aise et bien dans votre corps, et bien sûr du type d'activité (au boulot vous pouvez vous 'contenter' d'un talon moyen pour être plus confortable. Pour vos soirées, n'hésitez pas à être plus audacieuse). Les sneakers compensés conviendront bien à votre morphologie pour affiner votre silhouette.

Les derbies peuvent être un bon choix stylé si elles sont portées avec un pantalon (jeans, pantalon cigarette) plutôt qu'avec une jupe ou une robe qui épaissira d'avantage votre jambe.

5) Si vous êtes grande et mince Vous pouvez vous permettre beaucoup de choses vu que vous êtes déjà élancée. Toutes les chaussures vont iront (bottes, low boots, escarpins, cuissardes, ...). Evitez tout de même les talons très hauts si vous êtes très grande (pas de talon de plus de 6 cm). Ceci pour éviter d'être trop haut perchée au quotidien. En soirée, vous pouvez être plus audacieuse si cela vous tente. Les ballerines sont aussi idéales pour vous car vous n'avez a priori pas besoin d'affiner votre silhouette en passant votre journée haut perchée.

Les sneakers sont parfaites pour vous pour la même raison.

Et pour les derbies, c'est nickel aussi !

Vous avez de la chance, les chaussures et vous, ça colle !

6) Si vous êtes grande et ronde Optez pour des talons bien sûr, que ce soit des bottines, des bottes ou des escarpins. Choisissez-les plutôt épais et/ou carrés. Et pas trop hauts de préférence vu que vous êtes déjà grande ou très grande (pas de talon de plus de 6 cm pour les très grande, à nouveau pour éviter l'allure trop haut perchée & massive).

Préférez aussi des bottes qui ne sont pas trop hautes (le style cuissardes est à éviter) pour ne pas alourdir votre silhouette. Les sneakers compensés conviendront très bien à votre morphologie.

Les derbies peuvent être un bon choix si elles sont portées avec un pantalon (jeans, pantalon fluide) plutôt qu'avec une jupe ou une robe qui épaissira d'avantage votre jambe.

Et vos mollets dans tout cela ? Qu’ils soient forts ou fins, rendez-vous sur l’article du blog pour savoir quelles chaussures vous iront ! Car oui, certains modèles sont à éviter en fonction de la largeur de vos mollets. Pour conclure, retenez que le plus important lorsque vous choisissez vos chaussures est de faire attention à l'équilibre et à l'harmonie de votre silhouette.

Si vous êtes fine, les talons fins à moyens vous iront très bien. Si vous êtes plus ronde, préférez les talons plus épais et/ou carrés. Si vous êtes petite, allongez votre silhouette avec des talons. Si vous êtes moyenne ou grande, portez des talons ou restez à plat.

