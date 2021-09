Comment agrandir un jean trop petit ?

L’idée de s’en défaire pour autant n’est pourtant pas une option que l’on envisage. De plus, ce serait sans prendre en considération l’impact environnemental réel et conséquent du jean : l’une des pièces les plus polluantes de notre dressing.

On a tous un jean que l’on adule et qui nous colle à la peau au point parfois de nous donner du fil à retordre pour l’enfiler ! Les passages incessants en machine qui resserrent les fibres de cette seconde peau ou le petit embonpoint pris durant les vacances rétrécissent d’un coup d’un seul la taille de cette pièce unique à nos yeux.

Quelles sont ces astuces pour garder à tout jamais notre jean fétiche au sein de notre dressing ?

1. L’immersion totale dans un bain

Pour sauvegarder ce jean trop moulant, on se jette à l’eau comme nous le recommande bibamagazine.fr. On enfile son pantalon et on se hisse dans un bon bain rempli d’eau chaude durant un quart d’heure au minimum en malaxant correctement le tissu là où il convient de l’ajuster. Les fibres du pantalon vont se desserrer et seront assouplies. Au sortir du bain, épongez votre jean et laissez-le sécher sur vous durant 30 minutes en pratiquant quelques squats. Retirez-le ensuite et séchez-le à l’air libre, votre jean sera étiré et parfaitement modelé à vos formes.

2. Un bain exclusif pour votre jean

Si vous préférez éviter le désagrément du jean mouillé qui colle à la peau, vous pouvez selon tilli.fr faire baigner votre pantalon dans un bain d’eau froide additionnée soit de shampoing, de bicarbonate ou encore de vinaigre. Laissez sécher votre pantalon ensuite à l’air libre et il sera prêt à être enfilé sans devoir vous tortiller plus que de raison.

Lire aussi : Un dressing plus vert pour la rentrée : mon jean, j’en fais quoi ?

3. L’astuce la plus simple et économique

Pour les bons plans éco-conso, le site comment-economiser.fr n’est pas en reste. Ils nous proposent une astuce simple et bon marché, ce qui est leur marque de fabrique. Pour fermer votre jean en regagnant une à plusieurs tailles, il suffit d’utiliser un élastique que vous passerez dans l’entaille de la ceinture, là où le bouton vient se loger et d’entourer la boutonnière avec cet ajout. L’élastique est une extension qui vous permettra de respirer à nouveau plus aisément dans votre jean préféré.

4. Agrandir le jean en le customisant

Si vous voulez gagner jusqu’à 2 à 3 centimètres de taille, il faudra impérativement sortir votre kit de couture. Une belle occasion de relooker votre jean, de lui donner un nouveau style original en ajoutant quelques morceaux de tissu à la taille ou latéralement sur toute la longueur des jambes. Comme le précise tilli.fr, privilégiez un tissu avec de l’élasthanne pour vous garantir le plus de confort possible.

Vous voilà fin prêt-e pour vivre confortablement votre journée dans votre plus beau jean.