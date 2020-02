Comics, cubisme et paillettes: Siriano en pleine forme à la Fashion Week

"On a tous une Harley Quinn en nous"

Ancré dans le paysage de la semaine new-yorkaise depuis ses 22 ans, le frêle designer en est devenu l'une des principales attractions depuis quelques années, à la faveur du retrait de quelques grands noms.

Cette saison, il a pris comme point de départ de sa collection automne 2020 les personnages et atmosphères du film "Birds of Prey", tiré du monde des comics DC.

"L'idée principale, c'était qu'on a tous une Harley Quinn en nous", a-t-il expliqué au premier jour de la Fashion Week, avant le défilé, évoquant le personnage principal du film partenaire de la collection. Compagne du Joker, avec qui elle a rompu, Harley Quinn incarne une anti-héroïne jusqu'au-boutiste, oscillant entre bien et mal.

Parti de cette figure de la bande dessinée, Christian Siriano voulait la rendre "plus romantique, plus belle, plus élégante". Pour ce faire, il n'a pas lésiné sur les paillettes et le scintillant: velours laqué, tissu moiré, il fallait briller.