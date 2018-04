Collections Croisière: retour sur les destinations les plus spectaculaires

Chanel à Paris, Dior à Chantilly, Gucci à Arles, Louis Vuitton à Saint-Paul-de-Vence, et Prada à New York... Les plus grandes marques de luxe ont dévoilé le lieu de leur défilé Croisière 2019. Des endroits chargés d'Histoire ou liés à l'ADN de chaque maison, qui devraient une fois encore donner lieu à des shows spectaculaires, programmés à compter du 3 mai prochain.

Chaque année au printemps, les maisons de luxe délaissent les lieux accueillant leurs traditionnels défilés de prêt-à-porter, organisés en période de fashion week, pour investir des destinations exotiques entièrement dédiées à leurs collections Croisière. Une belle façon d'attirer l'attention de la fashion sphère sur ces pièces de mi-saison, qui font généralement l'unanimité.

Pour les collections Croisière 2019, les marques renoncent aux destinations lointaines pour poser leurs valises dans l'Hexagone.

A l'exception de Prada, qui défilera dans la Grosse Pomme, toutes les maisons ont choisi des lieux incontournables en France pour présenter ces collections intermédiaires, qui devraient ainsi être teintées d'un certain art de vivre à la française.

Un choix qui contraste avec les lieux choisis par le passé: Dubaï ou La Havane pour Chanel, Rio de Janeiro ou Palm Springs pour Louis Vuitton, ou encore l'étonnant Palais Bulles de Pierre Cardin pour la maison Christian Dior. A quelques semaines du coup d'envoi des prochains défilés, retour sur les lieux emblématiques choisis par les plus grandes maisons pour leur défilé Croisière.