Cindy Bruna, Candice Swanepoel, Kylie Jenner : les looks de la semaine

De Paris à Los Angeles en passant par New York, Londres ou Milan, les icônes de la mode partagent régulièrement leurs looks favoris sur les réseaux sociaux, offrant un panorama complet des tendances à venir dans le secteur de la mode. De Cindy Bruna à Candice Swanepoel en passant par Kylie Jenner, voici les plus beaux looks de la semaine.

Cindy Bruna en mode vacances Si vous avez des envies d'ailleurs, évitez de regarder la dernière publication de Cindy Bruna, qui flâne dans une maison de campagne, entourée de fleurs. Pour immortaliser l'instant, le mannequin français a choisi une robe droite en maille, de couleur beige, aux découpes sensuelles. La découpe au niveau du bas du dos n'est d'ailleurs pas sans rappeler la robe noire mythique portée par Mireille Darc dans "Le Grand Blond avec une chaussure noire". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cindy Bruna (@cindybruna) le 25 Mai 2020 à 9 :48 PDT

Kylie Jenner sur son trente-et-un On est bien loin des tenues glamour et sexy habituellement portées par la star de télé-réalité reconvertie en femme d'affaire, mais Kylie Jenner a vu les choses en grand pour une simple balade en voiture. La jeune femme a sorti son plus beau top bandeau en cuir, ses lunettes les plus futuristes et toute une panoplie de bijoux... Reste à deviner où la belle se rend... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie ???? (@kyliejenner) le 23 Mai 2020 à 11 :40 PDT

Aventureuse comme Emily Ratajkowski Via sa dernière publication sur Instagram, la top américaine nous fait voyager en pleine nature. Toujours accompagnée de son plus fidèle compagnon, elle profite d'une balade en forêt. Une aventure, comme elle le souligne elle-même dans le message qui accompagne le cliché. Pour ce genre d'activité, on imagine un pantalon cargo ou un survêtement, un sweat ou un T-shirt et des baskets pour compléter le tout... C'est mal connaître Emily Ratajkowski qui, en parfaite aventurière, a préféré un bikini minimaliste, format XXS, qui met une fois encore sa silhouette en valeur. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 25 Mai 2020 à 3 :03 PDT

Flower Power pour Cindy Crawford Pas de fourreau ou de look glamour pour la supermodèle, qui privilégie une tenue d'inspiration sportive pour se ressourcer au milieu des fleurs. L'Américaine a d'ailleurs opté pour un ton sur ton puisque son T-shirt manches longues et son short sont entièrement recouverts de fleurs version XXL et ultra colorées. Comme quoi, il n'est pas nécessaire d'en faire des tonnes pour voir la vie en rose. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cindy Crawford (@cindycrawford) le 24 Mai 2020 à 11 :55 PDT