"Christian Dior, Couturier du rêve" s'installe à Londres

L'exposition "Christian Dior: Designer of Dreams", qui investira le Victoria and Albert Museum (V&A) dès ce 2 février, sera la plus grande rétrospective londonienne jamais consacrée au couturier français Christian Dior.

Cette réinvention britannique de l'événement parisien "Christian Dior: Couturier du Rêve" retracera l'histoire du couturier, ainsi que celle des six directeurs artistiques qui lui ont succédé à la tête de la griffe.

La plus grande exposition mode du V&A depuis celle dédiée à Alexander McQueen en 2015 réunira plus de 500 objets, dont 200 créations de haute couture, mais aussi des accessoires, des photographies de mode, des films, des flacons de parfum, du maquillage, des illustrations, des magazines et des objets personnels du créateur.

Les jardins, le voyage et les arts décoratifs du 18ème siècle sont autant de thématiques explorées par la griffe et par ses directeurs artistiques successifs Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri.

L'exposition londonienne comportera une section consacrée à la fascination de Dior pour la culture britannique, ses maisons et jardins, ses paquebots de type Queen Mary et ses costumes de chez Savile Row.

Les collaborations de Dior avec des artisans britanniques tels que Dents (gants), Rayne (chaussures), Lyle & Scott (mailles) et Mitchel Maer (joaillerie sur mesure) seront également évoquées, tout comme ses relations avec d'illustres clients britanniques, comme la danseuse de ballet Margot Fonteyn.

L'une des pièces phares de la rétrospective sera une robe portée par la princesse Margaret pour son 21ème anniversaire, un prêt du Musée de Londres.

"Christian Dior: Designer of Dreams", à découvrir du 2 février au 14 juillet au V&A de Londres.