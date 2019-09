La semaine de la mode milanaise s'est poursuivie avec les défilés attendus des maisons Fendi, Emporio Armani, Max Mara, Bottega Veneta ou encore Anteprima.

Si certains créateurs misent sur une silhouette forte, la plupart jouent la carte de la fraîcheur et de la légèreté avec des robes et pantalons amples et fluides, des imprimés estivaux et des couleurs vitaminées.

Retour en images sur les temps forts de la deuxième journée de la Fashion Week de Milan.