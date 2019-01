Chiara Ferragni prépare un documentaire

L'ex-blogueuse Chiara Ferragni célèbre ses dix années passées dans l'univers de la mode avec un nouveau documentaire.

Celle qui est passée de la petite blogueuse mode italienne au statut d'icône internationale fête le dixième anniversaire de "The Blonde Salad", le site internet qui l'a propulsée sur la scène mondiale, comme le rapporte WWD.

Ce film, dont la sortie est prévue à l'automne, fera la part belle à de grandes figures de la mode comme Donatella Versace, Jeremy Scott et Maria Grazia Chiuri, et présentera aussi des images de Chiara Ferragni lors des Fashion Weeks de Paris, New York et bien sûr de Milan. Il devrait aussi permettre de découvrir des images de son mariage très sélect avec Federico Leonardo Lucia (qui n'est autre que le rappeur Fedez) en septembre dernier en Sicile.

L'entrepreneuse devrait avoir une année 2019 bien remplie: le mois dernier, elle avait annoncé le lancement de "Beauty Bites", une masterclass make up en partenariat avec Lancôme et Sephora, qui se tiendra à Milan en février.

Depuis les débuts de "The Blonde Salad" en 2009, Chiara Ferragni est devenue une incontournable des news mode, ayant tour à tour collaboré avec la marque de joaillerie milanaise Pomellato, Tod's, Intimissimi ou encore Repetto. En parallèle, elle développe sa propre ligne de vêtements, The Chiara Ferragni Collection, et joue les ambassadrices pour Lancôme.