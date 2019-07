Chiara Ferragni à Venise pour un documentaire consacré à sa vie

L'influenceuse et créatrice italienne présentera "Chiara Ferragni - Unposted" au Festival du Film de Venise 2019 en septembre.

Réalisé par Elisa Amoruso, le documentaire, revient sur la carrière de la star de la mode découverte grâce à au blog The Blonde Salad, lancé en 2009.



"Je pleure presque de joie en vous annonçant que le docu-film sur ma vie sera présenté au Festival du Film de Venise 2019", avoue Chiara Ferragni à ses 17 millions de followers sur Instagram.

Selon WWD, des légendes de la mode telles que Donatella Versace, Diane von Furstenberg et Maria Grazia Chiuri feront une apparition dans ce film.

Chiara Ferragni, qui a lancé sa propre ligne de vêtements, appelée The Chiara Ferragni Collection, n'a pas mis longtemps à s'imposer sur le petit écran. Ce mois-ci, la jeune femme a rejoint le casting de l'émission de Heidi Klum, "Making the Cut". Elle sera juge aux côtés de Naomi Campbell, de Joseph Altuzarra, de Nicole Richie et de Carine Roitfeld dans ce concours de mode, qui sera proposé à partir du printemps 2020 sur Amazon Prime.