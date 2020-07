Chanel : une princesse punk haute couture dans un clip "teaser"

Chanel a présenté sa collection haute couture en moins de deux minutes, mettant en scène "une princesse punk" dans une séquence de plans saccadés, au deuxième jour de la Fashion Week numérique privée de défilés.

Amatrice de l'esthétique minimaliste propre à Gabrielle Chanel, la directrice artistique de la maison Virginie Viard a cette fois voulu célébrer une femme "très sophistiquée, très habillée, excentrique aussi". Les robes à la taille marquée et à jupe corolle côtoient ainsi un pantalon-bottes fuselé, "signe ultime d'un romantisme ultra-rock".

Les plans se succèdent très rapidement, incitant à revoir les bijoux, plus nombreux que jamais, et la mise en beauté rock, qui sublime par contraste les robes ultra-féminines et la forme des chaussures à talons.