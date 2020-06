Chanel présente aujourd'hui sa première collection depuis la crise sanitaire.

Chanel va dévoiler lundi en ligne sa nouvelle collection croisière 2020/21, dont le défilé, initialement prévu le 7 mai à Capri, en Italie, avait été annulé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

"Ce revers n'a pas tellement influencé la collection, que je souhaitais de toute façon plus petite, plus légère à tous niveaux. Nous avons une cinquantaine de looks (contre 70 en général)", affirme samedi dans le Figaro Virginie Viard, qui a succédé à Karl Lagerfeld, dont elle était le bras droit.