Chanel N°5, le parfum des parfums, glamour, mythique et dramatique

Que portez-vous au lit ? "Seulement Chanel N°5", confiait Marilyn Monroe. Immortalisé au cinéma et incarné par des stars comme Catherine Deneuve ou Nicole Kidman, le parfum créé il y a 100 ans est le plus connu et l'un des plus vendus au monde.

En 1921, Gabrielle Chanel, qui casse les codes du vestiaire féminin, arrive avec un parfum tout aussi révolutionnaire.

"Son nom, sa senteur associés à la radicalité des lignes du flacon contribue à en faire une icône des Années Folles. Par ce simple chiffre, qui désigne le numéro de l'échantillon retenu, Chanel rompt avec les tendances et entre dans l'abstraction", estime Julie Deydier, chargée de patrimoine chez Chanel.