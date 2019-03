Chanel dévoile la dernière collection dessinée par Karl Lagerfeld

Chanel présente mardi à Paris la dernière collection dessinée par Karl Lagerfeld, dans un défilé hommage au grand couturier décédé il y a deux semaines et qui a été le directeur artistique de la maison pendant 36 ans.

Le défilé le plus attendu de la Fashion week parisienne aura lieu comme à l'accoutumée sous la verrière du Grand Palais, écrin prestigieux qui a déjà accueilli des mises en scènes grandioses de Chanel, telles qu'une plage reconstituée et plus vraie que nature, les rayons d'un supermarché ou le pas de tir d'une fusée.

L'invitation pour le défilé de ce mardi porte les deux C entrelacés du logo de la maison Chanel sur un fond bleu pâle, qui peut évoquer des nuages, sans dévoiler le thème du spectacle.

Ce défilé organisé au dernier jour de la semaine parisienne du prêt-à-porter féminin 2019-2020 sera l'occasion de rendre hommage au dernier des géants de la haute couture, qui n'a pas voulu de cérémonie officielle après sa mort.

Conformément aux souhaits de Karl Lagerfeld, décédé le 19 février à 85 ans, une cérémonie d'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité trois jours après sa mort, en présence de la famille Wertheimer, propriétaire de la maison Chanel, des amis et collaborateurs du couturier.

Virginie Viard reprend le flambeau

Le défilé sera ainsi le premier événement public de Chanel après la mort du couturier. Il marquera aussi l'arrivée en pleine lumière de Virginie Viard, bras droit de Karl Lagerfeld qui lui succède et dont elle a sublimé les idées pendant plus de 30 ans. Karl Lagerfeld présentait Virginie Viard comme ses "bras droit et bras gauche à la fois". Elle avait expliqué en 2015 être "complémentaire" avec le styliste : "Je le comprends bien, j'arrive à sublimer ce qu'il a envie de faire, j'ai compris où il voulait emmener Chanel".

Le 22 janvier 2019, à l'issue du défilé haute couture auquel Karl Lagerfeld, "fatigué", n'avait pu se présenter, une première depuis ses débuts au sein de Chanel en 1983, c'était déjà elle qui était venue saluer le public.

Hommages des grands noms de la mode

Pendant la Fashion week Paris, Chloé a salué le "génie" de Karl Lagerfeld, qui avait été le créateur de la marque de 1963 à 1984, en distribuant des photos rétro annotées de sentences du couturier, connu pour son sens de la formule. Sur l'une d'elles on voit le jeune Karl Lagerfeld brun et barbu dans les studios de Chloé, entouré de modèles. Sur une autre il figure avec Carole Labrie, qui fut la première mannequin noire apparue en une de Vogue Italie en 1960.

La maison de couture italienne Fendi a également dit adieu à Lagerfeld, son créateur fétiche, en présentant sa dernière collection, lors d'un défilé "testament" à Milan le 21 février.

Par ailleurs, en hommage à son génie, quatre de ses créations griffées Chloé ou Chanel qui évoquent notamment son goût pour le XVIIIe siècle, l'Art déco et le style Memphis dont il fut un fervent collectionneur, sont temporairement présentées dans les collections permanentes du Musée des Arts Décoratifs à Paris.

En outre, les sites de revente sur internet enregistrent une forte hausse d'intérêt pour les créations de Lagerfeld depuis sa mort.