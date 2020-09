CFDA Fashion Awards 2020 : Kerby Jean-Raymond et Telfar Clemens parmi les lauréats

De son côté, Telfar Clemens de Telfar, qui se démarque avec des vêtements non genrés, inclusifs et surtout accessibles, s'est vu octroyer le titre de Créateur d'accessoires de l'année.

Kerby Jean-Raymond , à la tête de la maison Pyer Moss, fait partie des créateurs qui ne cessent de se distinguer depuis plusieurs saisons avec des collections engagées et des messages politiques forts, notamment dédiés à la lutte contre le racisme. Il vient de rafler le Prix du Créateur de mode masculine de l'année.

Exit les tenues glamour et le tapis rouge, le président du CFDA Tom Ford est lui-même revenu sur les créateurs nommés avant d'annoncer les lauréats, dont font partie les deux créateurs engagés Kerby Jean-Raymond et Telfar Clemens.

Initialement prévus le 8 juin, les CFDA Fashion Awards ont finalement été décernés ce lundi dans la soirée via une simple vidéo postée sur la plateforme Runway360 et sur les réseaux sociaux.

La Fashion Week de New York s'achèvera le 16 septembre après une édition essentiellement digitale. Les regards se tournent désormais vers Londres, Milan, et Paris avec des versions hybrides de la traditionnelle Fashion Week, fortement perturbée par la crise sanitaire mondiale.