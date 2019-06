CFDA Awards: retour sur les plus belles tenues repérées sur le tapis rouge l'an dernier

Si la cérémonie des CFDA Fashion Awards vise essentiellement à récompenser la crème de la mode dans divers domaines, dont le prêt-à-porter homme et femme, elle permet également de scruter des tenues chic et glamour, souvent issues des dernières collections des plus grandes maisons, sur le tapis rouge qui précède la soirée.

En attendant la prochaine édition, qui se tiendra au Brooklyn Museum le 3 juin prochain, revenons en images sur les plus beaux looks aperçus sur le red carpet des CFDA Awards 2018.