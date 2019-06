CFDA Awards 2019: tout ce que vous devez savoir sur la prochaine cérémonie

Les CFDA Fashion Awards 2019, qui se tiendront au Brooklyn Museum le 3 juin prochain, mettront à l'honneur les créateurs et créatrices qui ont eu un impact sur l'industrie de la mode au cours de l'année.

En attendant de découvrir les lauréats, révélés à l'issue d'une soirée placée sous le signe du glamour, faisons le point sur les icônes qui seront sous le feu des projecteurs tout au long de la cérémonie, des designers nommés aux personnalités honorées.

Cette année encore, il ne sera pas aisé pour le Council of Fashion Designers of America (le Conseil des créateurs de mode américains) d'élire le lauréat de chacune des catégories tant les nommés semblent tous mériter la récompense suprême. Dans la catégorie "Créateurs de prêt-à-porter femme", le choix se fera entre Brandon Maxwell, chouchou des stars à l'origine de la spectaculaire robe de Lady Gaga au Met Gala 2019, l'incontournable Marc Jacobs, le célèbre duo Kate et Laura Mulleavy qui révolutionne la mode avec Rodarte, l'audacieuse Rosie Assoulin, et l'étoile montante Sander Lak pour Sies Marjan. Un choix cornélien en somme, qui ne fait qu'accentuer notre intérêt pour la soirée.

Les talents de demain

Même constat du côté des "Créateurs de prêt-à-porter homme" avec une liste de nommés dont les défilés font sensation chaque saison, et même plus. Là encore, ce sont des designers en vogue qui se disputeront l'un des prix les plus courus de la soirée, parmi lesquels Mike Amiri, Virgil Abloh, Kerby Jean-Raymond, Rick Owens et Thom Brown.

Notons que Virgil Abloh, fondateur et créateur du label Off-White et directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton, sera sans aucun doute l'une des stars de la soirée. Non seulement le créateur américain aux multiples casquettes est nommé dans la catégorie "Créateurs de prêt-à-porter homme" mais il apparaît également dans la sélection en lice pour remporter le prix de "Designer d'accessoires de l'année" aux côtés de Jennifer Fisher, Tabitha Simmons, Ashley et Mary-Kate Olsen, et Telfar Clemens.

Le Council of Fashion Designers of America aura également la lourde tâche de désigner le "Créateur émergent de l'année". Une catégorie primordiale puisqu'elle offre un coup de pouce indiscutable à un styliste qui sera par la suite scruté à la loupe, et propulsé sous le feu des projecteurs. Beth Bugdaycay, Emily Adams Bode, Heron Preston, Catherine Holstein et Sarah Staudinger & George Augusto se disputeront le prix.

Les honneurs pour plusieurs icônes de mode

La cérémonie des CFDA Awards est également l'occasion de récompenser plusieurs personnalités qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de la mode dans le monde. Ce sera notamment le cas de Carine Roitfeld, styliste, rédactrice en chef du CR Fashion Book et ex-rédactrice en chef de Vogue Paris, qui se verra décerner le "Founder's Award".

La styliste britannique Sarah Burton, directrice artistique de la maison Alexander McQueen, recevra le prestigieux "International Award", Eileen Fisher sera honorée du "Positive Change Award", le couturier Bob Mackie sera récompensé du "Lifetime Achievement Award" et Jennifer Lopez aura le privilège de se voir remettre le "Fashion Icon Award".

A noter, tant c'est un fait peu commun, que Barbie, qui souffle cette année sa 60e bougie, sera récompensée d'un prix spécial baptisé "Board of Directors' Tribute" pour son influence sur la mode et son statut d'icône aux quatre coins de la planète.