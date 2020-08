Cet imprimé qui affole la toile depuis que Beyoncé et Adèle l'ont porté

Adèle, grande fan de Beyoncé depuis toujours, a posté sur Instagram début août, après la sortie de l’album visuel Black is King, une photo d’elle avec le même imprimé que celui que la Queen porte dans son film. D’autres femmes célèbres ont également été vues avec le même imprimé : Lorde, Rosalia, Dua Lipa et Kylie Jenner.

La créatrice de 27 ans, Serre avait obtenu le sceau d’approbation de Karl Lagerfeld qui l'a décrite comme ayant "une volonté d’acier". Elle a fait du croissant de Lune à l’envers le logo de sa marque éponyme, lancée en 2017 après avoir remporté le prix LVMH. Depuis son premier défilé en 2018, elle a mis son motif sur des leggings, des robes, des cagoules et sa capsule Nike, ainsi que sur des hauts et des bodys.

Le logo n’a que trois ans mais il est dans la lignée de la Medusa de Versace, du swoosh de Nike ou du G de Gucci : simple, audacieux et difficile à oublier.

Dans "Already", le morceau de Black is King où Beyoncé porte la combinaison Marine Serre, elle chante : "Soyez votre propre roi / Faites que personne ne vienne régner sur votre monde." Son message d’autodétermination s’inscrit dans la signification symbolique du croissant de lune. Symbole de vie et de fécondité, la lune est également considérée comme une divinité féminine, incarnée par des déesses telles qu’Artémis et Diane, qui était représentée avec un croissant sur son front.