Ces trois pièces mode ultra moches qu'on s'obstine à porter

Acheter des vêtements moches et les porter (au lieu de les offrir à nos ennemies jurées). Un concept ? Non, une réalité qui semble persister et amuser les marques, qui se jouent de nos goûts douteux depuis plusieurs saisons en revisitant les pièces hideuses qui ont ruiné notre enfance, voire celle de nos parents. Et le pire, c'est qu'il suffit de se balader dans la rue pour voir que ça marche. Short cycliste, dad shoes : on profite de l'été pour faire le tri et zapper (définitivement) ces trois pièces qui n'ont rien à faire dans une garde-robe.

Le short cycliste Encore un coup de Kim Kardashian. La star des réseaux sociaux a fait deux apparitions en 2018 avec cette pièce pourtant bannie de notre vue depuis les années 80-90. Et la planète mode s'est enflammée. Streetstyle, défilés, grandes enseignes : le short cycliste est partout depuis plus d'un an, s'exhibant à tout-va comme un pied de nez à celles et ceux qui ont tenté de le jeter aux oubliettes. Et l'élégance dans tout ça ? L'audace ne peut pas tout expliquer, d'autant plus que ce vêtement n'a clairement pas été pensé pour nos courbes féminines. Toléré pendant la période de confinement, éventuellement pour les séances de sport, le short cycliste doit désormais retrouver sa fonction initiale : habiller les pros du vélo.

Les dad shoes Voilà déjà plusieurs années que les femmes ont foncé sans réfléchir dans leurs magasins fétiches pour troquer leurs stilettos contre des sneakers, aussi plates que confortables. Leur retour s'est fait fracassant et la tendance ne faiblit toujours pas, bien au contraire. Sauf qu'entre deux paires de Stan Smith, Air Jordan One ou Newport Classic, sont apparues les dad shoes. Dad quoi ? "Les chaussures de papa." Autant dire qu'elles datent ! Egalement appelées "ugly shoes", elles se caractérisent par des semelles surdimensionnées dans la tendance "lourde" du moment. Quasiment toutes les marques de mode en proposent aujourd'hui et elles se vendent comme des petits pains, à commencer par les "Triple S" Balenciaga, pourtant proposées à partir de 700 euros environ. On en est même à se demander comment les porter. La question ne serait pas plutôt : "Pourquoi les porter ?" Si la mode mixte, en plein essor, a remis au goût du jour des pièces qui ne manquent pas de style (la chemise masculine, une pièce à adopter d'urgence), mieux vaut laisser de côté toutes celles qui n'en ont définitivement pas.