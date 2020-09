Ces T-shirts vont inciter les enfants à boucler leur ceinture de sécurité

Face au dilemme que connaissent les parents pour que leurs enfants mettent correctement leur ceinture de sécurité sans broncher, Volvo présente une collection de T-shirts ludiques.

Selon des données de l’Association Prévention Routière, près de 2 enfants sur 3 seraient régulièrement mal attachés en voiture. Afin d’améliorer les choses et que cela ne soit plus pris comme une corvée par les enfants, Volvo présente sa gamme "SafeTshirt", des T-shirts destinés à sensibiliser les enfants à la sécurité routière. Pour cela, ils s’appuient sur des illustrations amusantes mais incomplètes, à associer à la ceinture de sécurité pour que le dessin prenne réellement forme et devienne cohérent.

Pour cette opération, Volvo France s’est entouré d’ambassadeurs, parmi lesquels Elodie Gossuin, ancienne Miss France et maman de 4 enfants. Ces SafeTshirt vont être commercialisés sur le réseau Volvo à raison de 19,99 euros l’unité. Pour rappel, Volvo est déjà l’inventeur de la ceinture de sécurité trois points (1959), du tout premier siège enfant dos à la route (1964) et du premier coussin rehausseur pour enfant à l’intérieur d’un véhicule (1978).