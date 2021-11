Ces marques de mode s'engagent à fournir l'impact environnemental et social de leurs vêtements

Clear Fashion permet aujourd'hui aux consommateurs de connaître en un coup d’œil l'impact environnemental et social d'une robe ou d'un T-shirt. Pas moins de dix marques de prêt-à-porter se sont déjà engagées au côté de la start-up française pour fournir ces informations sur leurs e-shop, grâce au Clear Fashion Score . Une façon d'être plus transparentes avec leurs clients, tout en luttant contre le greenwashing.

Dix marques de prêt-à-porter se sont déjà engagées à fournir ces informations sur leurs e-shops, dévoilant les résultats (sous la forme d'un score sur 100) de l'évaluation indépendante réalisée par Clear Fashion.

Plus de 150 critères ont été évalués selon quatre piliers : l'environnement, l'humain, la santé, et les animaux. Sessùn, Hopaal, We Are Jolies, Adresse, Splice, Lo Neel, Atelier Loden, Feuille de Vigne, IFA Chanvre, et Green Lion, comptent parmi les marques qui proposent ou s'apprêtent à proposer ces éléments.

Considérée comme le Yuka de la mode, l'application Clear Fashion analyse depuis son lancement les engagements de plus de 100 marques selon les quatre catégories mentionnées plus haut.

En janvier dernier, la start-up française a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité : le scan des codes-barres, qui permet de connaître ces mêmes informations en magasin grâce à un simple smartphone.