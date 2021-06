Ce soutien-gorge de sport à 69 dollars compte déjà des millions d'adeptes sur TikTok

Comment un simple soutien-gorge peut-il faire le buzz sur les réseaux sociaux ? C'est facile, il répond en tout point aux nouvelles requêtes des consommatrices : il est personnalisable, s'adapte à toutes les morphologies, et s'inscrit dans la tendance de l'athleisure, devenue incontournable depuis le début de la pandémie. Résultat, il compte déjà plusieurs dizaines de millions de vues sur TikTok. Si vous ne connaissez pas encore la marque Shefit, ça ne pourrait être qu'une question de temps. Les soutiens-gorge de sport de cette griffe font l'unanimité sur TikTok, avec des utilisatrices aux quatre coins du monde. Lire aussi : A quoi ressemble la première ligne de lingerie post-mastectomie d'Etam ? Mais pourquoi un tel engouement pour un "simple" soutien-gorge ? Essentiellement fait de nylon et de polyester, et fabriqué en Chine, cette création ne s'inscrit pas vraiment dans la tendance green du moment, mais elle répond pourtant à ce que recherchent les femmes en la matière : un soutien optimal et personnalisé, une large gamme de tailles disponibles, et un confort certain. C'est en tout cas ce qu'en disent les TikTokeuses.

L'essayer, ce serait l'adopter

Sur le site internet de Shefit, le soutien-gorge est défini comme le "premier et le seul soutien-gorge de sport entièrement ajustable" grâce au système breveté "Zip. Cinch. Lift". On peut d'ailleurs voir sur la multitude de vidéos diffusées sur TikTok que le modèle s'ajuste effectivement très facilement grâce à des scratchs, ainsi qu'un système de fermeture à glissière. Ce qui lui permet de maintenir les petites poitrines comme les plus volumineuses, et par conséquent d'offrir un confort optimal à toutes les femmes. Fait qui peut prêter à sourire, mais qui témoigne du bon maintien du modèle, quasiment toutes les utilisatrices du réseau social se sont prêtées au jeu de l'essayage en vidéo. Et elles n'hésitent pas à sauter et à se mouvoir dans tous les sens pour montrer à quel point leur poitrine est soutenue par ce soutien-gorge, qui permet, selon la marque Shefit cette fois, de s'adonner à absolument tous les sports, même ceux à fort impact : running, cross training, yoga, équitation, etc.

Personnalisation, maintien, et... inclusivité