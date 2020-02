Ce qu'il faut retenir de la Fashion Week de Londres

La participation des détaillants et médias chinois a été fortement réduite à Londres en raison des restrictions de voyage imposées par l'épidémie de nouveau coronavirus. Un coup dur pour l'industrie de la mode, les Chinois étant les plus gros consommateurs de luxe dans le monde.

Le coronavirus vous angoisse? L'hiver vous semble interminable? Piochez dans les collections colorées de la Serbe Roksanda ou de la Britannique Molly Goddard pour vous remonter le moral. Parmi les pièces les plus marquantes de Roksanda , une volumineuse robe de soirée en soie orange fluo, avec une traîne violette. Les emblématiques robes en tulle de Molly Goddard se superposent à des tricots jacquard, pour un look enfantin et joyeux.

Exploration du style british

A une époque d'introspection pour le Royaume-Uni, sur fond de Brexit, les créateurs se tournent vers des matières typiquement british comme le tweed Harris chez Vivienne Westwood, avec des carreaux beiges classiques éclairés par des touches de violet.

Margaret Howell, qui fête cette année les 50 ans de sa marque, reste fidèle à l'allure britannique avec un trench court porté jambes nues, des jupes plissées et des cravates nonchalamment nouées autour de chemisiers, dans un style écolière chic.

Tartans écossais, caleçons beiges de cavalières et cagoules en laine: chez Shrimps, les mannequins sont prêtes pour un week-end à Balmoral, la résidence d'Elizabeth II en Ecosse.

Pour Burberry, le directeur créatif Riccardo Tisci continue de revisiter le trench qui a rendu célèbre la marque, pour le rajeunir et le rendre plus sexy. Pour sa quatrième saison, il a notamment créé des manteaux hybrides entre la doudounes et le trench et mêlé audacieusement différents imprimés quadrillés.