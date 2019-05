Actrices, réalisatrices, égéries, et mannequins ont sorti leurs plus belles tenues pour parader sur la Croisette à l'occasion du premier week-end du Festival de Cannes.

Un véritable défilé de robes et costumes couture, oscillant entre l'élégance du noir pailleté, le chic de robes imposantes, et la couleur propre à la fantaisie cannoise. Retour en images sur les plus beaux looks repérés sur le tapis rouge de la Croisette pour le premier week-end de la quinzaine.