Cannes 2019: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, stars de la Croisette

C'est une montée des marches très spéciale qu'a vécue le public à Cannes hier mardi avec la présence de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, et Margot Robbie (accompagnés du non moins célèbre Quentin Tarantino) réunis pour la projection du film «Once Upon a Time... in Hollywood».

Les stars hollywoodiennes se sont mises sur leur trente-et-un (nœud pap' pour ces messieurs, sublime ensemble Chanel pour l'actrice australienne) pour ce tapis rouge ultra glamour scruté aux quatre coins du monde. Retour sur les plus belles tenues repérées sur la Croisette à l'occasion de la huitième montée des marches de la quinzaine.