Colliers, boucles d'oreilles, bracelets et bagues en diamants, tous plus spectaculaires les uns que les autres, ont marqué la neuvième montée des marches du Festival de Cannes.

Les colliers plastrons et les ras-de-cou ont tout particulièrement brillé sur la Croisette, accessoirisant avec élégance les robes bustier et décolletées présentes en nombre sur le tapis rouge. Retour sur les plus belles parures vues sur le red carpet pour la projection des films "Dogman" et "Burning".