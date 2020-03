Candice Swanepoel, Winnie Harlow : les looks de la semaine en mode confinement

De Candice Swanepoel à Izabel Goulart en passant par Winnie Harlow, voici les looks les plus marquants de la semaine.

C'est assez rare pour être souligné: les stars de la mode ont majoritairement adopté le pantalon de survêtement durant le confinement. C'est le cas de Jasmine Tookes , qui opte pour un jogging et un T-shirt noué sous la poitrine pour relever le défi lancé sur la toile par Jennifer Lopez, le #jlotiktokchallenge. On note toutefois le make-up travaillé de la jeune femme.

Casual comme Elsa Hosk

Le mannequin suédois a fait un effort pour s'adonner à ses activités créatives en confinement, sans pour autant se passer d'un look décontracté. On aime la couleur, que l'on retrouve sur sa veste, assortie à ses sneakers, et son pantalon griffé souligné de détails couleur or. Un look parfait pour être à l'aise sans se laisser aller à la morosité.