Camille Hurel et Estelle Chen lancent un challenge mode pour soutenir les soignants

Privées de shootings photo et de défilés pour le moment, les stars des podiums françaises Camille Hurel et Estelle Chen lancent le challenge #FashionWeekQuarantine destiné à garnir une cagnotte et à la faire partager au plus grand nombre via Instagram pour soutenir la Fondation des Hôpitaux de France.

Jouez les mannequins : chic en confinement !

Le principe est simple. Camille Hurel et Estelle Chen vous invitent à vous prendre en photo dans une tenue ultra chic, en mode Fashion Week, avec des talons vertigineux, des accessoires en vogue, des bijoux à gogo... N'hésitez pas à en faire trop !

Mais il faut également prendre la pose pendant une activité inhérente au confinement : cuisine, lecture, jardinage, sieste ou séance de sport.

Il suffit ensuite de poster la photo sur Instagram avec le hashtag #FashionWeekQuarantine et de mettre le lien de la cagnotte (Gandee.com/participate/324). Il est également possible de faire un don, bien sûr, mais si vous ne pouvez pas, cela permet de faire circuler la cagnotte et de la rendre visible au plus grand nombre. Un peu plus de 9.000 euros ont d'ores et déjà été récoltés pour la Fondation des Hôpitaux de France.

Plusieurs mannequins français, dont Josephine Le Tutour, Ophélie Guillermand ou encore Pauline Hoarau, ont déjà suivi le mouvement. A vos dressings et vos appareils photo !