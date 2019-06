Camila Coelho lance sa propre marque de mode

La célèbre influenceuse s'apprête à lancer The Camila Coelho Collection, sa propre marque de prêt-à-porter, révèle Women's Wear Daily, jeudi 6 juin. Les premières pièces, inspirées par les racines brésiliennes de la jeune femme, seront disponibles dès le 19 juin prochain.

Il est désormais très courant que des influenceuses mode s'associent à de grandes maisons et enseignes pour signer des capsules de prêt-à-porter. Il est toutefois beaucoup plus rare qu'elles lancent leur propre marque de mode. La Brésilienne Camila Coelho saute le pas et rejoint les influenceuses - comme Chiara Ferragni - qui disposent aujourd'hui de leur propre label.

Dans cette aventure, Camila Coelho a fait de Revolve son partenaire exclusif jusqu'à 2021, comme le précise le site spécialisé WWD. Les première créations, proposées dès le 19 juin prochain, seront donc disponibles sur l'e-shop www.revolveclothing.fr. Un peu plus tard dans l'année, elles seront également en vente sur le propre site de l'influenceuse aux 7,9 millions d'abonnés sur Instagram.

Inspirée du Brésil, avec des motifs floraux et tropicaux et des couleurs vibrantes, la collection se composera dans un premier temps de 70 pièces. Sur le compte Instagram de la marque Camila Coelho Collection, on peut notamment découvrir des robes courtes et longues, fendues, à franges, ou décorées de nœuds, des pantalons taille haute, des crop tops, ou encore des combinaisons.