Cameron Dallas reste le mannequin homme le plus populaire en 2019

Avec près de 41 millions d'abonnés sur Instagram, Twitter, et Facebook, l'Américain Cameron Dallas apparaît comme le mannequin homme le plus populaire, d'après des données publiées sur le site Models.com. Le jeune homme reste toutefois bien moins suivi que son homologue féminine Kendall Jenner, forte de ses plus de 164 millions de followers.

C'est sur Instagram que Cameron Dallas, mannequin et vidéaste, rassemble le plus grand nombre d'abonnés (plus de 21 millions), avant Twitter (plus de 16 millions) et Facebook (plus de 3,5 millions). Il devance très largement Jay Alvarrez, qui réunit au total quelque 7 millions de followers tous réseaux sociaux confondus.

Aucun Français n'obtient de place dans le Top 10 des mannequins les plus populaires, le premier, Baptiste Giabiconi, n'arrivant qu'en 13e position avec plus de 2,1 millions d'abonnés.

Anwar Hadid, le petit frère de Gigi et Bella, obtient quant à lui la 8e place avec plus de 2,8 millions de followers. Tout comme ses sœurs, il fait donc partie des 10 mannequins masculins les plus populaires au monde sur les réseaux sociaux.