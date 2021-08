C'est moche, mais tout le monde en redemande (allez comprendre) !

Une histoire à dormir debout ! Roselyne Bachelot n'est plus l'unique adepte des Crocs et nous, on va devoir se coltiner deux cache-tétons en guise de maillot bain tout au long de l'été.

Et ce ne sont pas les adeptes des sneakers Lidl qui diront le contraire, jouant aux traders avec des chaussures qu'ils n'auraient pas daigné regarder il y a encore deux ans. Le moche, c'est beau et ça, c'est franchement moche.

Toutes les pièces qu'on a rejetées pendant des années et des années sont devenues ultra tendance.

Les doudounes sans manches, les Crocs, les sabots, les grosses chaussures à plateformes, les joggings, forcément, avec le confinement. Même Anna Wintour a troqué ses tailleurs contre des joggings !

Et là, c'est le drame parce que tu te dis que c'est quelque chose, ce n'est pas juste une tendance passagère. On marche vraiment sur la tête mais il va falloir s'y habituer. "Le moche, c'est le nouveau beau", comme le dit Alice Pfeiffer dans son dernier livre.