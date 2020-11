Black Friday : Aigle ferme son e-shop pour privilégier la seconde main

La marque française Aigle prend un engagement fort contre la surconsommation à l'occasion du Black Friday puisqu'elle annonce la fermeture de son e-shop, Aigle.fr, toute la journée du 27 novembre. En lieu et place du traditionnel site marchand, les internautes seront accueillis sur la plateforme dédiée à la seconde main de la marque de prêt-à-porter, Second Souffle.

En quête d'une mode plus durable et moins polluante pour la planète mais également moins onéreuse, les consommateurs se tournent désormais vers des plateformes qui proposent des vêtements, chaussures et accessoires d'occasion, obligeant la plupart des marques à repenser leur mode de fonctionnement.

Une récente enquête du cabinet Boston Consulting Group, en partenariat avec Vestiaire Collective, suggère même que le marché mondial de l'occasion devrait croître de 15 à 20% par an lors des cinq prochaines années.