Billy Porter vous invite à défiler comme une star dans votre salon... en tenue de confinement

Deuxième défi mode en ligne

Le 24 mars dernier, l'acteur Billy Porter créait l'événement en lançant un challenge créatif via son compte Instagram, demandant à sa communauté de recréer la tenue qu'il portait au Gala du Met 2019 à l'aide de vêtements, accessoires, et éléments dénichés chez eux. Un véritable succès ! Les internautes se sont montrés plus créatifs que jamais, faisant sensation sur les réseaux sociaux.

Un peu plus de deux semaines plus tard, Billy Porter renouvelle l'expérience et demande à ses abonnés - et à tous les amateurs de mode - de redoubler d'inventivité pour un nouveau défi.

Il s'agit cette fois de se glisser dans la peau d'un mannequin en vogue qui présenterait la collection de l'année : celle qui vous représente le mieux en cette période de confinement.

Les pyjamas sont les bienvenus, tout comme les pantalons de survêtement, les pièces homewear, voire les pantoufles que vous n'avez jamais osé dévoiler à personne. La mise en beauté doit être en totale adéquation avec la tenue : le make-up négligé, ou inexistant, et le cheveu ébouriffé. Une belle façon de s'amuser et d'occuper son temps pendant cette période difficile.

Cette "#StayAtHome lewk", comme Billy Porter l'appelle lui-même, doit être filmée. Il faut ensuite poster la vidéo sur Instagram en mentionnant @theebillyporter et en l'accompagnant du hashtag "#BillyPorterFashionChallenge". Le célèbre acteur partagera ses courts métrages favoris, alors restez connectés !