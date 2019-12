Best of 2019 : 8 collabs mode surprenantes qui ont fait sensation - © Balmain/Instagram

Les collaborations sont devenues légion dans le secteur de la mode mais certains créateurs et grandes maisons sont malgré tout parvenus à nous surprendre tout au long de l’année 2019 avec des partenariats sur lesquels personne n’aurait parié et qui ont fait sensation tant auprès de la fashion sphère que du grand public. Sport et luxe ont tout particulièrement fait bon ménage comme l’ont montré Reebok x Victoria Beckham, Puma x Balmain ou Prada x adidas. Retour sur les collaborations les plus surprenantes qui ont marqué 2019.

Reebok x Victoria Beckham Victoria Beckham a débuté l’année 2019 avec une collaboration inattendue avec l’équipementier Reebok, proposant une sélection de pièces d’inspiration sportive imprégnées d’une touche streetwear. Leggings, pantalons de survêtement, sweats à capuche, T-shirts sneakers et sacs de sport, essentiellement déclinés en noir et orange, ont fait le bonheur des amateurs de mode.

Viktor & Rolf x Aubade La marque de lingerie Aubade a fait sensation en juin dernier avec le lancement d’une collection créée en collaboration avec la maison Viktor & Rolf, dont le nœud est l’une des signatures. Un élément chic et glamour qui sert de fil rouge à toute la collection composée de soutiens-gorge, d’un tanga, d’une culotte brésilienne et d’un shorty proposés en noir ou rose. Trois boxers destinés aux hommes complètent cette collection.

UGG x Eckhaus Latta En février dernier, la Fashion Week de New York a été marquée par la présentation d’une collaboration entre UGG et la marque Eckhaus Latta, mêlant les univers des deux maisons. A la clé? Plusieurs paires de chaussures féminines et mixtes conçues à partir de matières nobles et des manteaux en peau de mouton de Toscane ou en peau de mouton bouclée. La collection a finalement vu le jour à la rentrée 2019 et les deux marques ont depuis décidé de renouveler l’expérience pour la saison printemps-été 2020.

Stella x Taylor Swift Amies de longue date, Taylor Swift et Stella McCartney ont malgré tout créé la surprise lorsqu’elles ont annoncé leur collaboration autour d’une collection de prêt-à-porter éco-friendly. Les créations pour hommes et femmes évoquaient l’univers de la chanteuse et de son album "Lover", sorti le 23 août dernier, et ont été conçues à partir de matériaux respectueux de l’environnement.

Nicki Minaj x Fendi La célèbre rappeuse et la maison italienne ont uni leur force autour d’une collection de prêt-à-porter et d’accessoires pour toute la famille. Baptisée "Fendi Prints On" et toujours disponible, la collection se démarque par sa palette vibrante dominée par le rose flash aux reflets métallisés. Un clip avec Nicki Minaj a même été dévoilé en septembre pour mettre en lumière cette collaboration surprenante.

Giambattista Valli x H&M Il s’agit sans doute de la collection la moins inattendue mais uniquement parce que le géant suédois présente chaque année une ligne spéciale avec un créateur de renom. En 2019, H&M a convié le styliste italien Giambattista Valli à imaginer toute une collection pour ses clients. A la clé? Du tulle, des volants et des broderies déclinés sur des robes, jupes et hauts d’inspiration romantique. Mise en vente en novembre, la collection a fait l’unanimité.

Puma x Balmain Coup de tonnerre au mois d’octobre avec l’annonce d’une collection à venir entre Puma, Balmain et Cara Delevingne. Rien que ça. Il n’en a pas fallu plus pour attiser la curiosité - et l’hystérie - des fashion addicts. Le fruit de cette collaboration à six mains n’est autre qu’une collection de prêt-à-porter et d’accessoires inspirée par l’univers de la boxe, sport cher à Cara Delevingne et Olivier Rousteing. Shorts, vestes, T-shirts, robes et baskets ont été mis en vente le 21 novembre dernier.