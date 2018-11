Barbie s'habille en Yves Saint Laurent

Mattel annonce, lundi 5 novembre, s'être associé au Musée Yves Saint Laurent Paris pour présenter trois poupées Barbie vêtues des créations les plus emblématiques du grand couturier français. A découvrir dès aujourd'hui en ligne sur www.barbie.com, puis courant novembre au Bon Marché (Paris 7e).

La plus iconique des poupées renouvelle sa garde-robe déjà bien fournie, et avec goût, puisqu'elle sublime sa silhouette mythique dans des tenues imaginées par Yves Saint Laurent. Rendant hommage au grand couturier français, Mattel a choisi trois créations phare parmi les milliers de tenues issues de la collection du Musée Yves Saint Laurent (Paris 16e).

Si tout le monde ne peut pas se targuer de porter des pièces Yves Saint Laurent, Barbie s'exhibe, elle, dans la légendaire robe de cocktail Mondrian (1965), reconnaissable entre toutes grâce à sa forme droite, ses motifs géométriques et ses couleurs. Une tenue que la poupée a associée à des souliers noirs et des boucles d'oreilles ornées de perles.

La saharienne, créée en 1968, rejoint elle aussi le vestiaire de Barbie. Dans un style safari chic, la poupée la porte à merveille avec un short noir long, des boots en daim et un chapeau à franges. Ultime création mise à l'honneur, la robe de soir "Paris" (1983) fera sensation avec son bustier en satin de soie rose, sa jupe en velours de soie noir et son nœud XXL au dos. Une robe somptueuse que Barbie accorde avec des escarpins noirs et des bijoux en strass.