Barbie, l'icône de mode, recevra un prix CFDA

Le statut d'icône mondiale de la mode a été confirmé officiellement à Barbie par l'illustre Council of Fashion Designers of America (CFDA), le conseil des créateurs de mode américains.

La poupée Mattel connue de tous à travers le monde, qui célèbre son 60ème anniversaire cette année, recevra un prix spécial (Board of Directors' Tribute) lors de la prochaine cérémonie des CFDA Fashion Awards, qui se tiendra à Brooklyn le 3 juin. Cette distinction vise à honorer "l'influence [de cette poupée] sur la mode américaine et son rôle d'icône inspirante à travers le monde", selon les termes du CFDA.

"Barbie dispose d'une telle influence sur la mode et la culture américaine", a noté Steven Kolb, le président et PDG du CFDA dans un communiqué. "Son histoire résonne personnellement avec un si grand nombre de membres du CFDA que le Board of Directors a décidé de l'honorer avec une récompense spéciale."

Barbie est une habituée du monde de la mode et même de la haute couture, ayant précédemment collaboré avec des stylistes comme Oscar de la Renta, Vera Wang, Tommy Hilfiger et Jeremy Scott pour Moschino. Les personnes précédemment honorées par ce prix "Board of Directors' Tribute" comprennent l'ex-première dame américaine Michelle Obama, Tom Ford et Gloria Steinem.

Les prix CFDA visent à couronner les meilleurs talents de l'industrie mode de l'année. En 2018, des prix ont été décernés à Raf Simons, Kim Kardashian et Donatella Versace.