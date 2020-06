Balzac Paris crée une collection eco-friendly à partir de chutes de tissus

La marque de mode éthique Balzac Paris pousse encore plus loin sa démarche éco-responsable avec des collections entièrement conçues à partir de chutes de tissus.

Cette saison, les marques Promod et Maison Baluchon se sont associées au mouvement en mettant leurs fins de rouleaux à disposition de cette capsule eco-friendly et accessible.

Les chutes de tissus apparaissent de plus en plus comme une alternative responsable pour la conception de nouvelles collections de prêt-à-porter. Une solution simple, peu coûteuse, et efficace… A tel point qu’on pourrait se demander pourquoi les marques n’y ont pas pensé auparavant. Balzac Paris fait partie des marques qui s’y attellent depuis plusieurs saisons déjà.

Avec son mouvement "Les Amis de Balzac Paris", la marque de prêt-à-porter pousse encore plus loin son engagement en matière de mode éthique et encourage même d’autres griffes à y participer. Dans la dernière collection, on découvre des robes, des T-shirts, des shorts, et même des sous-vêtements, dans un style intemporel, qui vous accompagneront au fil des prochaines saisons.

Une initiative lancée "parce qu’être Toujours Plus Responsable (T.P.R) est l’essence de Balzac Paris et que 'le tissu qui pollue le moins est celui qui est déjà produit'", comme le souligne la marque dans un communiqué.

Ces nouvelles créations responsables et durables seront disponibles en ligne sur Balzac-paris.com dès juillet prochain. Côté prix, il faudra compter entre 25 euros et 135 euros.